Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Portemonnaie gefunden

Hemer (ots)

Zwischen dem 22. August und dem vergangenen Freitag wurden aus einem Keller an der Hauptstraße Wodkaflaschen und ein Akkuschrauber gestohlen.

Aus einer verschlossenen Gartenhütte an der Hauptstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein E-Bike gestohlen.

Ein Zeuge lieferte am Mittwoch vergangener Woche bei der Polizei ein Portemonnaie ab, das er am Hademareplatz auf dem Asphalt gefunden hatte. Polizeibeamte übergaben der Eigentümerin die Geldbörse. Sie vermisste das Portemonnaie nach einem Einkauf am Mittwoch. Sie hatte jedoch keine Anzeige erstattet. Es fehlt nur das Bargeld. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

