Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrüche - Portemonnaie gefunden
Hemer (ots)
Zwischen dem 22. August und dem vergangenen Freitag wurden aus einem Keller an der Hauptstraße Wodkaflaschen und ein Akkuschrauber gestohlen.
Aus einer verschlossenen Gartenhütte an der Hauptstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein E-Bike gestohlen.
Ein Zeuge lieferte am Mittwoch vergangener Woche bei der Polizei ein Portemonnaie ab, das er am Hademareplatz auf dem Asphalt gefunden hatte. Polizeibeamte übergaben der Eigentümerin die Geldbörse. Sie vermisste das Portemonnaie nach einem Einkauf am Mittwoch. Sie hatte jedoch keine Anzeige erstattet. Es fehlt nur das Bargeld. (cris)
