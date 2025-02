POL-PB: Einbruch in Jugendtreff

Paderborn (ots) - (md) Zwischen Samstag Abend, 22.02., 19.40 Uhr und Sonntagmorgen, 23.02., 10.20 Uhr brachen Unbekannte in einen Indoorspielplatz am Frankfurter Weg in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch fiel Mitarbeitenden am Sonntagmorgen auf. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich durch ein Fenster Zugang zu der Halle, bevor sie über die Decke in den Tresorraum gelangten. Sie ...

