Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchdiebstahl in Indoorspielplatz

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Samstag Abend, 22.02., 19.40 Uhr und Sonntagmorgen, 23.02., 10.20 Uhr brachen Unbekannte in einen Indoorspielplatz am Frankfurter Weg in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel Mitarbeitenden am Sonntagmorgen auf. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich durch ein Fenster Zugang zu der Halle, bevor sie über die Decke in den Tresorraum gelangten. Sie stahlen Geld im vierstelligen Wertebereich und flohen über das Fenster in unbekannte Richtung.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell