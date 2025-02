Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Männer nach räuberischen Diebstählen festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach zwei räuberischen Diebstählen in Paderborner Supermärkten hat die Polizei einen 30-jährigen Mann aus Somalia und einen 32-jährigen Mann aus Weißrussland vorläufig festgenommen.

Der 30-jährige Ladendieb war am Freitagnachmittag, 21 Februar, gegen 16.25 Uhr in einem Supermarkt an der Riemekestraße unterwegs. Ein 46-jähriger Ladendetektiv beobachtete, dass der Mann acht Spirituosenflaschen zunächst in einem Rucksack verstaute und dann ohne zu bezahlen in Richtung des Notausgangs ging. Dort stellte der Detektiv den Mann gemeinsam mit einem weiteren Kollegen und forderte die Herausgabe der Ware. Der 30-jährige weigerte sich und es kam zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Ladendieb, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war, vorläufig festnahm.

Der zweite räuberische Diebstahl ereignete sich am frühen Samstagnachmittag, 22. Februar, in einem Supermarkt am Jahnplatz. Ein 32-jähriger Mann bezahlte erst eine Ware an der Kasse. Beim Verlassen des Geschäfts schlug dann allerdings die Alarmsicherung an. Zwei Mitarbeiterinnen versuchten den Mann festzuhalten, woraufhin dieser sich wehrte. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass der Ladendieb keine Ausweisdokumente bei sich führte und zudem nur ungenaue Angaben zu einer Wohnadresse in Polen machen konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde der 32-Jährige für die weiteren Ermittlungen vorläufig festgenommen.

