Polizei Paderborn

POL-PB: LWK- und Buskontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Freitag, 21.02. führte die Polizei Paderborn zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr in einem Sondereinsatz LKW- und Bus-Kontrollen auf der L776 und auf der B64 durch. Im Tagesverlauf kontrollierten die Beamten insgesamt 64 Fahrzeuge, darunter sowohl Sattelzüge, als auch Kleintransporter.

Die Beamten fertigten neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit in einem Bereich, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 beziehungsweise 60 Stundenkilometer beträgt. "Spitzenreiter" war hier war ein 48-jähriger Fahrer aus Usbekistan mit slowakischer Sattelzugmaschine und litauischem Auflieger, der in einer Baustelle auf der B64 mit 84 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 gemessen wurde. Der Fahrer musste 255 Euro zahlen.

Auf der L776 kontrollierten die eingesetzten Kräfte einen Sattelzug aus Nordhorn/Niedersachsen, der in Büren Rapskuchen geladen hatte. Allerdings war die Lizenz zum Transport im gewerblichen Güterkraftverkehr seit fast einem Jahr ungültig. Außerdem hatte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse. In der Folge musste der Sattelauflieger stehenbleiben und der Fahrer konnte mit lediglich der Zugmaschine seine Fahrt fortsetzen. Es wurden weitere Verstöße gegen Sozialvorschriften, persönlicher Auflagen, technischer Mängel und Ladungssicherung festgestellt. In Summe waren hier rund 4.000 Euro fällig.

Weiterhin ahndete die Polizei in diesem Einsatz sieben weitere Verstöße wie Handy am Steuer oder Gurtverstöße.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell