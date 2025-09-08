Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos geknackt
Letmathe (ots)
An der Stennert, Zum Tannenkopf, Brinkhofstraße: hier wurden Autos von Samstag auf Sonntag geknackt. Bargeld und persönliche Gegenstände fehlen nun, die Polizei bittet um Hinweise. In einem Fall wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. (lubo)
