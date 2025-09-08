PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Vandalismus

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagabend den Opferstock einer Kirche an der Kampstraße aufgebrochen und darin befindliches Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen um ihre Hinweise.

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen wurde ein Blitzeranhänger an der Weststraße mit Graffiti besprüht, sodass er nicht mehr auslösen kann. Hier ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 08:25

    POL-MK: Einladung an interessierte Medienvertreter: Crash Kurs NRW am Burggymnasium

    Altena (ots) - Einladung an interessierte Medienvertreter Im Rahmen der Präventionsarbeit führt das Team der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz der Polizei MK am Freitag, 12. September, einen Crash Kurs für Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums durch. Bilder und Berichte zeigen sehr eindrücklich, was "vor der eigenen Haustür" passiert. Von Unfällen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 06:44

    POL-MK: Mit 79 km/h durch die geschlossene Ortschaft

    Hemer/ Kierspe (ots) - 1. Messstelle Hemer, Altenaer Straße Zeit 06.09.2025, 7:15 bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 110 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Höchster Messwert 79 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. 2. Messstelle Kierspe, Kölner Straße Zeit 05.09.2025, 11:37 bis 14 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 758 Verwarngeldbereich 31 ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:55

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Brügge, Volmestraße B 54 Zeit 05.09.2025, 07:59 Uhr bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1140 Verwarngeldbereich 107 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 43 Anzahl der Fahrverbote 4 Höchster Messwert 81 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK /lubo Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren