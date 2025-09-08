Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Vandalismus

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagabend den Opferstock einer Kirche an der Kampstraße aufgebrochen und darin befindliches Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen um ihre Hinweise.

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen wurde ein Blitzeranhänger an der Weststraße mit Graffiti besprüht, sodass er nicht mehr auslösen kann. Hier ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo)

