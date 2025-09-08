Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 79 km/h durch die geschlossene Ortschaft
Hemer/ Kierspe (ots)
1. Messstelle Hemer, Altenaer Straße Zeit 06.09.2025, 7:15 bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 110 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Höchster Messwert 79 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle Kierspe, Kölner Straße
Zeit 05.09.2025, 11:37 bis 14 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 758 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde GM.
