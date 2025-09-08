POL-MK: Mit 79 km/h durch die geschlossene Ortschaft

Kierspe (ots) - Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle am 4. September 2025 auf der B 237 (Grüner Weg) in Kierspe hat die Polizei insgesamt 885 Fahrzeuge gemessen. In der Zeit von 10:28 Uhr bis 15:15 Uhr registrierten die eingesetzten Kräfte 52 Verstöße im Verwarngeldbereich sowie 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Drohende Fahrverbote waren nicht zu ...

mehr