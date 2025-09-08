PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 79 km/h durch die geschlossene Ortschaft

Hemer/ Kierspe (ots)

1. Messstelle	Hemer, Altenaer Straße
Zeit					06.09.2025, 7:15 bis 09:00 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		110
Verwarngeldbereich 			3
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3
Höchster Messwert			79 km/h 50 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

2. Messstelle Kierspe, Kölner Straße

Zeit 05.09.2025, 11:37 bis 14 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 758 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde GM.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:55

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Brügge, Volmestraße B 54 Zeit 05.09.2025, 07:59 Uhr bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1140 Verwarngeldbereich 107 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 43 Anzahl der Fahrverbote 4 Höchster Messwert 81 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK /lubo Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:12

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Menden (ots) - 1. Messstelle Ort Lendringser Hauptstraße Zeit 05.09.2025, 05:30 Uhr bis 08:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 652 Verwarngeldbereich 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Höchster Messwert 65 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft 2. Messstelle Ort Walramstraße Zeit 05.09.2025, 08:45 Uhr bis 10:25 Uhr Art der Messung: Radar ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 08:50

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle - 60 Verstöße bei fast 900 Fahrzeugen

    Kierspe (ots) - Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle am 4. September 2025 auf der B 237 (Grüner Weg) in Kierspe hat die Polizei insgesamt 885 Fahrzeuge gemessen. In der Zeit von 10:28 Uhr bis 15:15 Uhr registrierten die eingesetzten Kräfte 52 Verstöße im Verwarngeldbereich sowie 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Drohende Fahrverbote waren nicht zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren