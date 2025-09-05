PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots)

1. Messstelle
Ort				Lendringser Hauptstraße
Zeit				05.09.2025, 05:30 Uhr bis 08:20 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		652
Verwarngeldbereich 		45
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	6
Höchster Messwert		65 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle
Ort				Walramstraße
Zeit				05.09.2025, 08:45 Uhr bis 10:25 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		244
Verwarngeldbereich 		14
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert		48 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 08:50

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle - 60 Verstöße bei fast 900 Fahrzeugen

    Kierspe (ots) - Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle am 4. September 2025 auf der B 237 (Grüner Weg) in Kierspe hat die Polizei insgesamt 885 Fahrzeuge gemessen. In der Zeit von 10:28 Uhr bis 15:15 Uhr registrierten die eingesetzten Kräfte 52 Verstöße im Verwarngeldbereich sowie 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Drohende Fahrverbote waren nicht zu ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 07:45

    POL-MK: Einbruch auf Supermarkt-Baustelle

    Balve (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen im Umbau befindlichen Supermarkt an der Hönnetalstraße ein. Sie entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterial und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 07:44

    POL-MK: Vorsicht vor Werkzeugdieben

    Iserlohn (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag sind mehrere Autos aufgebrochen und Werkzeuge entwendet worden, sieben Mal nahm die Polizei Anzeigen auf und warnt vor Dieben. Aus einem VW Caravelle am Brandkopfweg wurde eine Werkzeugkiste gestohlen, bei einem Renault Master an der Barbarastraße wurde die Scheibe eingeschlagen, um an Werkzeug zu kommen. Aus einem Peugeot Boxer am Feldmarkring fehlen Werkzeuge, ebenso wie aus ...

    mehr
