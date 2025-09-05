Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Menden (ots)
1. Messstelle Ort Lendringser Hauptstraße Zeit 05.09.2025, 05:30 Uhr bis 08:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 652 Verwarngeldbereich 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Höchster Messwert 65 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle Ort Walramstraße Zeit 05.09.2025, 08:45 Uhr bis 10:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 244 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft (lubo)
