POL-MK: Einbruch auf Supermarkt-Baustelle

Iserlohn (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag sind mehrere Autos aufgebrochen und Werkzeuge entwendet worden, sieben Mal nahm die Polizei Anzeigen auf und warnt vor Dieben. Aus einem VW Caravelle am Brandkopfweg wurde eine Werkzeugkiste gestohlen, bei einem Renault Master an der Barbarastraße wurde die Scheibe eingeschlagen, um an Werkzeug zu kommen. Aus einem Peugeot Boxer am Feldmarkring fehlen Werkzeuge, ebenso wie aus ...

