Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch auf Supermarkt-Baustelle
Balve (ots)
In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen im Umbau befindlichen Supermarkt an der Hönnetalstraße ein. Sie entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterial und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell