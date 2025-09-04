PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Hemer (ots)

1. Messstelle Menden-Lendringsen, Clemens-Brentano Straße Zeit 04.09.2025, 7:20 bis 9 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 72 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

2. Messstelle	Menden-Schwitten, B7/Schwitterberg
Zeit					04.09.2025, 9:25 bis 11:15 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		343
Verwarngeldbereich 			27
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3
Höchster Messwert			94 km/h 70 bei km/h
					außerhalb geschlossener Ortschaft.

3. Messstelle Hemer, Parkstraße

Zeit					04.09.2025, 11:45 bis 12:45 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		35
Verwarngeldbereich 			2
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			42 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:56

    POL-MK: Einladung zum Pressegespräch: Neue Bezirksbeamte

    Werdohl/ Neuenrade (ots) - Im Rahmen eines Pressegesprächs stellen wir am Dienstag, 9. September, das veränderte Team des Bezirksdienstes für Werdohl und Neuenrade vor. Medienvertreter sind um 10 Uhr in die Wache Werdohl, Heinrichstraße 1b, eingeladen. Wir bitten um eine kurze Rückmeldung unter Telefon 02371/9199-1222. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:50

    POL-MK: E-Bike-Diebstahl verhindert

    Meinerzhagen (ots) - Zwei Unbekannte wurden am Donnerstag kurz nach 1 Uhr nachts auf einem Firmengelände Im Tempel dabei erwischt, wie sie versuchten, E-Bikes zu stehlen. Sie knackten ein Schloss und versuchten es noch einmal an einem zweiten E-Bike. Mitarbeiter der Firma bemerkten die Verdächtigen. Die konnten jedoch in Richtung Marienheider Straße flüchten. Polizeibeamte fanden das gestohlene Fahrrad in einem ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:44

    POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Dieben

    Werdohl (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht aus einem Drogerie-Markt Kosmetika gestohlen zu haben. Das zuständige Amtsgericht hat nun die Fotos der mutmaßlichen Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben: https://polizei.nrw/fahndung/179422 Die Polizei fragt: Wer kennt die gezeigten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren