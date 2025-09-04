Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Hemer (ots)
1. Messstelle Menden-Lendringsen, Clemens-Brentano Straße Zeit 04.09.2025, 7:20 bis 9 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 72 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle Menden-Schwitten, B7/Schwitterberg Zeit 04.09.2025, 9:25 bis 11:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 343 Verwarngeldbereich 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Höchster Messwert 94 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle Hemer, Parkstraße
Zeit 04.09.2025, 11:45 bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 35 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 42 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
