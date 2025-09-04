PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zum Pressegespräch: Neue Bezirksbeamte

Werdohl/ Neuenrade (ots)

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellen wir am Dienstag, 9. September, das veränderte Team des Bezirksdienstes für Werdohl und Neuenrade vor. Medienvertreter sind um 10 Uhr in die Wache Werdohl, Heinrichstraße 1b, eingeladen. Wir bitten um eine kurze Rückmeldung unter Telefon 02371/9199-1222. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:50

    POL-MK: E-Bike-Diebstahl verhindert

    Meinerzhagen (ots) - Zwei Unbekannte wurden am Donnerstag kurz nach 1 Uhr nachts auf einem Firmengelände Im Tempel dabei erwischt, wie sie versuchten, E-Bikes zu stehlen. Sie knackten ein Schloss und versuchten es noch einmal an einem zweiten E-Bike. Mitarbeiter der Firma bemerkten die Verdächtigen. Die konnten jedoch in Richtung Marienheider Straße flüchten. Polizeibeamte fanden das gestohlene Fahrrad in einem ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:44

    POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Dieben

    Werdohl (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht aus einem Drogerie-Markt Kosmetika gestohlen zu haben. Das zuständige Amtsgericht hat nun die Fotos der mutmaßlichen Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben: https://polizei.nrw/fahndung/179422 Die Polizei fragt: Wer kennt die gezeigten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:39

    POL-MK: Gastwirt entdeckt schlafenden Einbrecher hinter seinem Tresen

    Iserlohn (ots) - Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte an der Wasserstraße verschafft zu haben. Darin soll er mehrere Flaschen Alkohol geöffnet und daraus getrunken und sich mehrere Dosen Thunfisch aus dem Kühlschrank genommen und gegessen haben. Anschließend schlief er ein und wurde vom Inhaber der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren