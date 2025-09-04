Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: E-Bike-Diebstahl verhindert
Meinerzhagen (ots)
Zwei Unbekannte wurden am Donnerstag kurz nach 1 Uhr nachts auf einem Firmengelände Im Tempel dabei erwischt, wie sie versuchten, E-Bikes zu stehlen. Sie knackten ein Schloss und versuchten es noch einmal an einem zweiten E-Bike. Mitarbeiter der Firma bemerkten die Verdächtigen. Die konnten jedoch in Richtung Marienheider Straße flüchten. Polizeibeamte fanden das gestohlene Fahrrad in einem Gebüsch. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. Die Polizei sicherte Beweismittel. (cris)
