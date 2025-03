Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei E-Scooter Lenker alkoholisiert unterwegs

Freiburg (ots)

Bei einer Kontrolle in der Schaffhauser Straße in Tiengen sind am Samstagabend, 01.03.2025, gegen 22:25 Uhr, gleich zwei E-Scooter Lenker unter Alkoholeinfluss kontrolliert worden. Fast zeitgleich waren die Beiden mit ihren elektronischen Kleinstfahrzeugen unterwegs und wurden in die Kontrollstelle eingewiesen. Ein Alkotest bei der 24jährigen Lenkerin ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Der Wert des 34-jährigen E-Scooter-Fahrers lag bei über 1,0 Promille. Mit dem 34-Jährigen ging es zur ärztlichen Blutentnahme. Die Weiterfahrten wurden untersagt. Beide Fahrzeuglenker werden zur Anzeige gebracht.

