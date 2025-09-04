Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Dieben
Werdohl (ots)
Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht aus einem Drogerie-Markt Kosmetika gestohlen zu haben. Das zuständige Amtsgericht hat nun die Fotos der mutmaßlichen Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben:
https://polizei.nrw/fahndung/179422
Die Polizei fragt: Wer kennt die gezeigten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell