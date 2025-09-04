PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Dieben

Werdohl (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht aus einem Drogerie-Markt Kosmetika gestohlen zu haben. Das zuständige Amtsgericht hat nun die Fotos der mutmaßlichen Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben:

https://polizei.nrw/fahndung/179422

Die Polizei fragt: Wer kennt die gezeigten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
  • 04.09.2025 – 08:39

    POL-MK: Gastwirt entdeckt schlafenden Einbrecher hinter seinem Tresen

    Iserlohn (ots) - Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte an der Wasserstraße verschafft zu haben. Darin soll er mehrere Flaschen Alkohol geöffnet und daraus getrunken und sich mehrere Dosen Thunfisch aus dem Kühlschrank genommen und gegessen haben. Anschließend schlief er ein und wurde vom Inhaber der ...

  • 04.09.2025 – 08:12

    POL-MK: Betrügerische Computer-Hotline

    Balve (ots) - Eine Balverin ist auf eine betrügerische Computer-Hotline hereingefallen. Am Mittwoch gegen Mittag bekam sie an ihrem Computer eine Meldung über eine angebliche S569180törung. Deshalb sollte sie angeblich bei Microsoft anrufen. Wie sie der Polizei berichtete, habe der angebliche Microsoft-Mitarbeiter von Anfang an Zugriff auf ihren Laptop gehabt. Schließlich habe er ihr Online-Banking geöffnet und ihr ...

  • 04.09.2025 – 08:06

    POL-MK: Einbruch in Bäckerei

    Plettenberg (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde in eine Bäckerei an der Herscheider Straße eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten eine Geldcassette. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

