Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichen Dieben

Werdohl (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht aus einem Drogerie-Markt Kosmetika gestohlen zu haben. Das zuständige Amtsgericht hat nun die Fotos der mutmaßlichen Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben:

https://polizei.nrw/fahndung/179422

Die Polizei fragt: Wer kennt die gezeigten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell