Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Bäckerei

Haselünne (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag ist eine bislang unbekannte Person gegen 01:37 Uhr in eine Bäckerei an der Straße Am Markt in Haselünne eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen, indem er ein Fenster aufbrach. Ob Beute gemacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hasestraße. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und mit kurzem Haar beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer hellen Hose und einer Cappy. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell