POL-EL: Haselünne - Blaulichtmeile ein voller Erfolg (Foto)

Am Samstag fand in der Haselünner Innenstadt von 10:00 bis 16:00 Uhr die diesjährige Blaulichtmeile statt - organisiert vom Haselünner Stadtmarketing e.V. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und bot spannende Einblicke in die Arbeit der örtlichen Blaulichtorganisationen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei präsentierten sich mit viel Engagement der interessierten Öffentlichkeit - mit einem besonderen Fokus auf die jungen Gäste. Auch die Polizeistation Haselünne war vor Ort vertreten. An den Ständen der Polizei konnten Bürgerinnen und Bürger in direkten Austausch mit den Beamtinnen und Beamten treten. Zwei Streifenwagen standen zur Besichtigung bereit, zudem wurden verschiedene polizeiliche Einsatzmittel vorgestellt - einige davon durften sogar ausprobiert werden. Besonders die jüngeren Gäste erfreuten sich am bereitgestellten Bastelmaterial, während Erwachsene umfassende Informationsbroschüren zu sicherheitsrelevanten Themen mitnahmen. Darüber hinaus zeigten zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene reges Interesse an den vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

