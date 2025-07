Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Müll illegal entsorgt

Salzbergen (ots)

Zwischen Freitag und Samstag haben bislang unbekannte Täter Müll in einem Waldstück in der Nähe der Veldhauser Straße in Salzbergen illegal entsorgt. Aufgrund des Umfangs ist davon auszugehen, dass die illegale Entsorgung mit einem Fahrzeug erfolgt ist. Hinweise auf den oder die Verursacher konnten bislang nicht festgestellt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Herkunft der Abfälle machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

