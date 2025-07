POL-EL: Quendorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geeste (ots) - Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Teglinger Straße in Geeste alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf etwa 250.000 Euro ...

