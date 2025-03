POL-PPWP: Mann auf offener Straße beraubt

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Pariser Straße zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Freitag schlugen die Täter die Heckscheibe an einem Pkw ein, vermutlich um an das Bordwerkzeug zu gelangen, um die Räder des Wagens abzumontieren. An drei weiteren Fahrzeugen machten sie sich ebenfalls an den Felgen zu schaffen. Der Diebstahl der Räder scheiterte, zurück blieb ...

mehr