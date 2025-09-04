Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gastwirt entdeckt schlafenden Einbrecher hinter seinem Tresen

Iserlohn (ots)

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte an der Wasserstraße verschafft zu haben. Darin soll er mehrere Flaschen Alkohol geöffnet und daraus getrunken und sich mehrere Dosen Thunfisch aus dem Kühlschrank genommen und gegessen haben. Anschließend schlief er ein und wurde vom Inhaber der Gaststätte am Mittwochnachmittag hinter dem Tresen liegend vorgefunden. Während der Wirt die Polizei rief, machte sich der ungebetene Gast mit einer Flasche Whiskey in der Hand davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und nahmen ihn fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls ermittelt. (dill)

