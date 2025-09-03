PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots)

Ort Halver-Brügge, Volmestraße

Zeit 03.09.2025, 07:29 Uhr bis 11:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1275 Verwarngeldbereich 73 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 76 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

