Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch gescheitert
Iserlohn (ots)
In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft an der Griesenbraucker Straße einzubrechen. Sie scheiterten bei ihrem Versuch, in den Schilderladen einzudringen, nun sucht die Polizei Zeugen für den Zeitraum von 18-7 Uhr. Wer hat etwas gesehen? (lubo)
