Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 104 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft

Plettenberg (ots)

Messstelle Plettenberg-Kückelheim, Ebbetalstraße Zeit 02.09.2025, 9:01 bis 15:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1004 Verwarngeldbereich 169 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 51 Anzahl der Fahrverbote 2 Höchster Messwert 104 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

