POL-MK: 104 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft

Meinerzhagen (ots) - Falsche Polizeibeamte haben eine 79-jährige Meinerzhagenerin betrogen. In der vergangenen Woche bekam die Seniorin mehrere Anrufe eines angeblichen Kriminalbeamten. Er erzählte die übliche Lügengeschichte über eine festgenommene Einbrecherbande. Bei den Tätern sei eine Liste mit Namen gefunden worden, auf der auch der Name der Senioren ...

mehr