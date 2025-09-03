Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge aus Autos gestohlen

Hemer (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen wurden mehrere Werkzeuge aus einem VW Crafter an der Rudolf-Virchow-Straße entwendet. Ebenso wurde ein Renault Master an der Jübergstraße geknackt, dies geschah zwischen Samstagmittag und Montagfrüh. Hier wurden ebenso Werkzeuge aus dem Transporter entwendet, die Polizei rät davon ab, Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Auto zu lagern. Insbesondere Transporter von Firmen erwecken die Aufmerksamkeit von potentiellen Dieben. (lubo)

