Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Kamera

Lüdenscheid (ots)

In der vergangenen Nacht wollten Unbekannte in eine Firma am Römerweg einbrechen. Videos zeigen zwei schwarz gekleidete Männer gegen 2:15 Uhr auf dem Gelände, sie haben offenbar eine Wellblechverkleidung an der Wand einer Halle verbogen und versucht, Metall zu entwenden. Eine Überwachungsanlage meldete die Bewegungen auf dem Gelände und rief die Polizei auf den Plan, die nun nach Zeugen sucht. Hinweise nimmt die Dienststelle in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

