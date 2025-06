Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizeilicher Einsatz für Auge und Ohr

Leipzig (ots)

Einen bundespolizeilichen Einsatz der besonderen Art können die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Leipziger Stadtfestes erleben.

Für ein musikalisches Highlight sorgt das Bundespolizeiorchester Berlin am Samstag, den 07. Juni 2025 in der Zeit von 14:00 bis 15:20 Uhr auf der Bühne des Augustusplatzes. Dort erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer bekannte Welthits, wie 'The Letter' von Joe Cocker, 'With a little help from my friends' von den Beatles (Version Joe Cocker) und 'Skyfall' von Adele (aus 'James Bond'), welche die professionellen Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Gerd Herklotz und Begleitung von Sänger Benedikt darbieten.

Ergänzt wird dieser "Ohrenschmaus" von einem Stand der Bundespolizei auf der "Blaulichtmeile" im Salzgässchen am 07. und 08. Juni 2025. Dort können sich die Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr zum Aufgabenspektrum der Bundespolizei, zur Ausbildung und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten umfassend informieren. Wer schon immer einmal die Schutzausstattung der Polizei probieren wollte, oder virtuell in die Welt einer Bundespolizistin oder eines Bundespolizisten abtauchen wollte, kann dies an beiden Tagen tun. Mit spezialisierten Beamten der "Polizeilichen Schutzaufgaben Ausland" (PSA) stehen Interessierten außerdem spezielle Ausstattung und ein sondergeschütztes Fahrzeug zur Verfügung.

Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!

