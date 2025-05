Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gurt in der Oberleitung und erhebliche Verspätungen im S-Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Am späten Mittwochabend brachten unbekannte Personen unmittelbar am Ausgang des Südportals des Citytunnels nahe Bayerische Bahnhof Gurte in die Oberleitung ein. Der Stromabnehmer an der durchfahrenden S-Bahn nahm einen Gurt auf und schleifte ihn mit.

Ein Zeuge beobachtete dabei den glühenden Gurt am Strombügel und meldete seine Feststellung an den Zugführer auf Höhe des Haltepunktes MDR-Leipzig.

Die Bahnstrecke wurde in diesem Bereich gesperrt und es kam zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr. Aufgrund des Ereignisses wurden neun Reisende des betroffenen Zuges sowie 50 Reisenden der darauffolgenden S-Bahn evakuiert. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und die S-Bahn blieb weiterhin fahrbereit.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen oder sachdienliche Hinweise zu Personen, welche sich am 28.05.2025 zwischen 22:20 Uhr und 22:50 Uhr im Bereich des südlichen Ausgangs des Citytunnels aufgehalten haben und mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997 99 0.

Kommt es durch das Betreten oder das Bereiten von Hindernissen zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs, können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der Eisenbahnverkehrs-unternehmen auf die Verursacher zukommen. Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell