BPOLI L: In Erfurt gestohlen, in Leipzig gestellt

Leipzig (ots) - Gestern untersagte die Bundespolizei am Flughafen Leipzig/ Halle einem 40-jährigen Albaner die Einreise in das Bundesgebiet. Kein Einzelfall - in knapp 50 Fällen hat die Bundespolizei seit Jahresbeginn Personen verschiedener Nationen am Flughafen Leipzig/Halle zurückgewiesen. ____________________ Der 40-Jährige gab in seiner Einreisebefragung an, ...

