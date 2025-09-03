Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht bei Kryptoversprechungen

Meinerzhagen (ots)

Ein 60 Jahre alter Meinerzhagener wurde im Februar auf einen vermeintlichen Finanzanalytiker aufmerksam und um eine fünfstellige Summe betrogen. Über eine Anzeige im Internet folgte er einem Link und übermittelte seine Rufnummer, es begann ein telefonischer Kontakt zum "Experten". Immer wieder überwies der Geschädigte mehrere Geldbeträge und bekam seine vermeintlichen Gewinne mitgeteilt, welche er in Kryptowährungen bereits erzielt hätte. Schließlich habe der Meinerzhagener jedoch den Verdacht geschöpft und seine Bank und einen Anwalt kontaktiert, wodurch der Betrug auffiel. Das Geld ist nicht investiert worden, sondern weg. Die Polizei warnt daher ausdrücklich davor, Geld an fremde Personen mit vermeintlich hohen Gewinnerwartungen in die Hände zu geben, und rät um Vorsicht. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell