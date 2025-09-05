PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht vor Werkzeugdieben

Iserlohn (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag sind mehrere Autos aufgebrochen und Werkzeuge entwendet worden, sieben Mal nahm die Polizei Anzeigen auf und warnt vor Dieben. Aus einem VW Caravelle am Brandkopfweg wurde eine Werkzeugkiste gestohlen, bei einem Renault Master an der Barbarastraße wurde die Scheibe eingeschlagen, um an Werkzeug zu kommen. Aus einem Peugeot Boxer am Feldmarkring fehlen Werkzeuge, ebenso wie aus einem Opel Movano an der Griesenbraucker Straße. Eine kaputte Seitenscheibe gab es zudem bei einem Renault Trafic an der Hugo-Schultz-Straße, am Hombrucher Weg wurden ebenso ein Opel Movano und ein Ford Transit geknackt, auch aus ihnen fehlen Werkzeuge. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Auto zu verwahren. Zeugen werden gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu rufen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

