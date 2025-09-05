Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vorsicht vor Werkzeugdieben
Iserlohn (ots)
Von Mittwoch auf Donnerstag sind mehrere Autos aufgebrochen und Werkzeuge entwendet worden, sieben Mal nahm die Polizei Anzeigen auf und warnt vor Dieben. Aus einem VW Caravelle am Brandkopfweg wurde eine Werkzeugkiste gestohlen, bei einem Renault Master an der Barbarastraße wurde die Scheibe eingeschlagen, um an Werkzeug zu kommen. Aus einem Peugeot Boxer am Feldmarkring fehlen Werkzeuge, ebenso wie aus einem Opel Movano an der Griesenbraucker Straße. Eine kaputte Seitenscheibe gab es zudem bei einem Renault Trafic an der Hugo-Schultz-Straße, am Hombrucher Weg wurden ebenso ein Opel Movano und ein Ford Transit geknackt, auch aus ihnen fehlen Werkzeuge. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Auto zu verwahren. Zeugen werden gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu rufen. (lubo)
