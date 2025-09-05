Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle - 60 Verstöße bei fast 900 Fahrzeugen

Kierspe (ots)

Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle am 4. September 2025 auf der B 237 (Grüner Weg) in Kierspe hat die Polizei insgesamt 885 Fahrzeuge gemessen. In der Zeit von 10:28 Uhr bis 15:15 Uhr registrierten die eingesetzten Kräfte 52 Verstöße im Verwarngeldbereich sowie 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Drohende Fahrverbote waren nicht zu verzeichnen.

Der höchste gemessene Wert lag bei 96 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Das Fahrzeug, ein Pkw mit Zulassung im Märkischen Kreis, überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h.

Die Polizei kündigt an, weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet durchzuführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfallrisiken zu minimieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell