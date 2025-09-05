PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Ort Brügge, Volmestraße B 54

Zeit 05.09.2025, 07:59 Uhr bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1140 Verwarngeldbereich 107 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 43 Anzahl der Fahrverbote 4 Höchster Messwert 81 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK /lubo

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

