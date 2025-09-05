Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
Ort Brügge, Volmestraße B 54
Zeit 05.09.2025, 07:59 Uhr bis 11:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1140 Verwarngeldbereich 107 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 43 Anzahl der Fahrverbote 4 Höchster Messwert 81 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK /lubo
