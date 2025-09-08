Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung an interessierte Medienvertreter: Crash Kurs NRW am Burggymnasium

Altena (ots)

Einladung an interessierte Medienvertreter Im Rahmen der Präventionsarbeit führt das Team der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz der Polizei MK am Freitag, 12. September, einen Crash Kurs für Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums durch. Bilder und Berichte zeigen sehr eindrücklich, was "vor der eigenen Haustür" passiert. Von Unfällen Betroffene schildern ihre Erlebnisse. Vertreter der örtlichen Medien sind ab 8.15 Uhr eingeladen, über die Veranstaltung zu berichten. Wir bitten um eine kurze Anmeldung unter Telefon 02371/9199-1222 bzw. per Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de. (cris)

