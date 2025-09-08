Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spucken nach Stehlen

Kellereinbrüche

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt Unterm Freihof spuckte am Samstagnachmittag eine 20 Jahre alte Hagenerin in Richtung der eintreffenden Polizeibeamten, die die Dame in Gewahrsam nahmen. Demnach hatte die Hagenerin mit ihrer Begleitung einer Dame das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet, sie lief mit einer 57 Jahre alten Hagenerin aus dem Supermarkt davon und wurden von Zeugen verfolgt, die den Vorfall beobachteten. Die Polizei wurde hinzugerufen und traf die flüchtenden Hagenerinnen an der Mozartstraße an, dabei versuchte die 20-Jährige die Polizisten zu bespucken und war offenbar alkoholisiert. Sie wurde in Gewahrsam genommen und nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen des Taschendiebstahls, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Im Eichholz wurden von Freitag auf Samstag gleich fünf Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und gelangten so an Werkzeuge und eine Waschmaschine, die Polizei sucht nun nach Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell