Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe

Schalksmühle (ots)

Am Wochenende haben sich Kabeldiebe Zugang zu einem Rohbau an der Straße Ramsloh verschafft: Dort schnitten sie diverse Kabel ab und entwendeten sie. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

