Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heckenbrand in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (rin) - Am 06.09.2025 kam es in Alfeld, genauer im Ortsteil Sack und dem dortigen Maateweg, zum Brand einer Hecke. Ein Jugendlicher zündete einen Feuerwerkskörper an und setzte die Hecke durch Funkenflug in Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizei und Feuerwehr wurden am 09.07.2025, gegen 19:30 Uhr, zu einem Brand in Alfeld gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenhecke brannte. Ersten Ermittlungen nach hatte ein Jugendlicher einen Feuerwerkskörper angezündet und durch den Funkenflug des sogenannten "Römischen Lichts" den Brand verursacht. Vor einem Übergreifen auf ein Carport oder gar Wohnhäuser konnte der Brand durch die Feuerwehr Sack und Langenholzen gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach ca. 1000 EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen (Tel.: 05181/8073-0).

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

