Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle - Suche mit Hubschrauber

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollten am Montagabend einen jungen Autofahrer anhalten - der gab Gas und flüchtete später zu Fuß. Das Auto war möglicherweise gestohlen.

Gegen 20:30 Uhr fiel Polizeibeamten in einem Streifenwagen im Bereich der Halterner Straße/Bahnhofstraße ein Autofahrer durch seinen Fahrstil auf. Die Beamten folgten dem Fahrer, gaben Anhaltezeichen, der Fahrer gab allerdings Gas und flüchtete. Im Bereich der Straße Hülsmannsfeld konnte das Fahrzeug festgesetzt werden. Aus dem Auto flüchteten sofort zwei junge Männer. Ein dritter Insasse konnte vor Ort noch im Auto vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Haltern am See.

Im Umfeld konnte im weiteren Verlauf ein 20-Jähriger aus Haltern am See angetroffen werden, er war nach ersten Erkenntnissen als Beifahrer im Fahrzeug. Die Suche nach dem Fahrer blieb am Abend, trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers, ohne Erfolg.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt, nach ersten Erkenntnissen wurde es entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell