Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter brachen an der Bahnhofstraße in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Über die Balkontür schafften sie es zwischen dem 08.06. und dem 12.06. in die Wohnung und suchten hier gezielt nach Wertgegenständen. Mit Schuhen, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Weserstraße ein. Zuvor hatten sie eine Kette durchtrennt, um sich über ein Tor Zugang zum Firmengelände zu verschaffen. Um letztendlich in die Lagerhalle zu kommen, hebelten sie ein Fenster auf. Aus der Halle nahmen sie mehrere Werkzeugmaschinen und Pfandflaschen mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell