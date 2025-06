POL-RE: Marl: Tatverdächtiger identifiziert - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Raub auf einen Kiosk - der Täter fluchtete mit Spirituosen und Tabakwaren. Gegen 20:00 Uhr betrat ein bislang unbekannte Mann einen Kiosk an der Wielandstraße. Um sein Gesicht zu verdecken, zog der Täter sein T-Shirt vor das Gesicht. Mit der einen Hand fast er an ein Küchenmesser mit der anderen Hand hielt er der Mitarbeiterin im Kiosk eine große Tüte hin. ...

