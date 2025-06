Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falscher Polizeibeamter bringt Senioren um Erspartes

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag (16:10 Uhr) klingelte ein angeblicher Polizeibeamter bei einem Senior im Stadtteil Mitte an der Wohnungstür. Er zeigt einen Ausweis vor und erklärte, dass er von der Kriminalpolizei sei. Er erzählte dem Senioren von Kriminellen, die in der Lage seien jede Tür zu öffnen. Dem Unbekannten gelang es den Gladbecker glauben zu lassen, dass seine Wertgegenstände in Gefahr seien.

Im weiteren Verlauf händigte er dem Täter Bargeld, EC-Karte und Schlüssel aus. Anschließend verließ der Mann die Wohnung in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, Anfang 30 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, sportliche Figur, dunkle Haare mit Pony, dunkler Bart

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei:

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Bundesweit gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es den Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes/Vermögen zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell