Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte bei Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Rositz: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 07.07.2024 kurz vor 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 180 in der Ortslage Kriebitzsch. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo überholte innerorts einen anderen Pkw. Nach dem Überholvorgang kam sie beim Einscheren auf den rechten Randstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin sowie eine weitere 21-jährige Insassin schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der VW Polo wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. (CS)

