POL-RE: Datteln: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Samstag überfielen zwei unbekannte Männer eine Tankstelle an der A43 (Rastplatz Hohe Mark). Gegen 03:30 Uhr kamen die beiden Männer zur Tankstelle. Einer der beiden hielt ein Pistole in der Hand, drohte dem Mitarbeiter und forderte ihn auf die Kasse zu öffnen. Nachdem die Kassenlade geöffnet war, verstaute der zweite Täter ...

