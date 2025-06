Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/A43: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag überfielen zwei unbekannte Männer eine Tankstelle an der A43 (Rastplatz Hohe Mark). Gegen 03:30 Uhr kamen die beiden Männer zur Tankstelle. Einer der beiden hielt ein Pistole in der Hand, drohte dem Mitarbeiter und forderte ihn auf die Kasse zu öffnen. Nachdem die Kassenlade geöffnet war, verstaute der zweite Täter das Geld in einem mitgebrachten, dunklen Beutel. Nach dem Raub flüchteten die Männer zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,70 m, normale Statur, 20-30 Jahre alt, braune Augen, bekleidet mit einer schwarzen Hose mit weißem Streifen an der Seite, schwarzer Trainingsjacke und schwarzer Sturmhaube - bewaffnet mit einer schwarzen Pistole 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,65 m, dünne Statur, 20-30 Jahre alt, braune Augen, bekleidet mit einer blauen Hose mit pinkem Streifen an der Seite, schwarzem Kurzarmoberteil, schwarzer Sturmhaube und Tuch vor dem Gesicht

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell