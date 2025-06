Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Überfall auf Kiosk - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Raub auf einen Kiosk - der Täter fluchtete mit Spirituosen und Tabakwaren.

Gegen 20:00 Uhr betrat ein bislang unbekannte Mann einen Kiosk an der Wielandstraße. Um sein Gesicht zu verdecken, zog der Täter sein T-Shirt vor das Gesicht. Mit der einen Hand fast er an ein Küchenmesser mit der anderen Hand hielt er der Mitarbeiterin im Kiosk eine große Tüte hin. Anschließend forderte er zwei Flaschen Whiskey und zwei Schachteln Zigaretten. Nachdem die Frau der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Mann aus dem Kiosk in unbekannte Richtung.

Bei dem Raub wurde niemand verletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80m groß, normale Statur, beiges T-Shirt

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell