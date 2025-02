POL-COE: Coesfeld, Billerbecker Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - An den Straßen Bolland in Nordkirchen sowie dem Kirchplatz in Südkirchen kam es zu Unfallfluchten. Im ersten Fall beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen braunen Audi Q5 zwischen 13 Uhr am Samstag (08.02.25) und 14 Uhr am Sonntag (09.02.25). Bei der zweiten Unfallflucht am Kirchplatz blieb der Verursacher ebenfalls nicht vor Ort, nachdem er am Montag (10.02.25) einen grauen Toyota Proace ...

