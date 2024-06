Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Ergänzungsmeldung - Brand in der Gemeinschaftsunterkunft in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 04.06.2024 gegen 06:10 Uhr wurde der Polizei in Greifswald durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald die Auslösung der Brandmeldeanlage in der Zuwandererunterkunft in der Hans-Beimler-Straße in Greifswald bekannt. Sämtliche Bewohner der Unterkunft wurden evakuiert. Die Erstmeldung kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5793253 eingesehen werden.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt. Dieser konnte den Brandausbruch in der Wohnung im zweiten Obergeschoss bestätigen. Eine Fremdeinwirkung von außen wurde auch durch ihn ausgeschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Brandstiftung geführt. Dieser Anfangsverdacht konnte sich im Laufe der Ermittlungen erhärten. Gegen die 31-jährige Tunesierin wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gestellt.

