POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstagabend (05.06.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 54-jährige Frau in der Berliner Allee am Lech. Gegen 21.10 Uhr war die 54-jährige Joggerin auf dem Schotterweg entlang des Lechs unterwegs. Kurz vor der Unterführung an der Lechhauser Straße berührte der Unbekannte die Frau am Gesäß. Der Unbekannte entfernte sich mit einem Fahrrad. Die Frau ...

