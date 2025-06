Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstagabend (05.06.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 54-jährige Frau in der Berliner Allee am Lech.

Gegen 21.10 Uhr war die 54-jährige Joggerin auf dem Schotterweg entlang des Lechs unterwegs. Kurz vor der Unterführung an der Lechhauser Straße berührte der Unbekannte die Frau am Gesäß. Der Unbekannte entfernte sich mit einem Fahrrad. Die Frau verständigte die Polizei.

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, dunkle Haar - Er trug einen dunklen Pullover mit weißer Aufschrift und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell