Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(fkl)

Zwischen Freitag dem 05.09.2025, 23:00 Uhr und Samstag dem 06.09.2025, 11:00 Uhr ist es in der Kantstraße in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw an dessen linker Heckseite und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500,00 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

