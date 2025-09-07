PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(fkl)

Zwischen Freitag dem 05.09.2025, 23:00 Uhr und Samstag dem 06.09.2025, 11:00 Uhr ist es in der Kantstraße in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Pkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw an dessen linker Heckseite und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500,00 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

